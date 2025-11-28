Tipset till debutanterna: ”Vara den spelaren man är”

Sverige möter Frankrike i en bronsmatch i Nations Leauge.

Det är ett ”Blågult” som har en hel del unga spelare och några debutanter med i truppen.

– Bara att gå ut och spela den fotbollen man är här för. Alla är uttagna för att de har den kvaliteten landslaget behöver och vara den spelare man är, säger Filippa Angeldahl på pressträffen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska damlandslaget har stått inför en rad förändringar den senaste tiden. Bland annat har Tony Gustavsson tagit över posten som förbundskapten. Det har inneburit en hel del förändringar för landslaget.

– Ny stab, nya ideér och nytt spelsystem så det är klart att det tar tid och det är många delar vi behöver jobba på. Så varje samling, varje dag och varje träning är viktiga för oss, säger Angeldahl.

Efter storförlusten mot Spanien har fokuset för landslaget mest legat på att få ihop ett fungerade spel med en nykomponerad trupp där en del kuggar saknas.

– Först och främst att vi får ihop spelsystemet som vi sill spela och alla detaljer och blir det tydligt så tror jag att det blir enklare. Vi har kvalitet i truppen men behöver skifta fokus och få in alla delar i spelet.

I Tony Gustavssons trupp har det varit en del debutanter och en del unga spelare utan erfarenhet från landslaget. Filippa Angeldahl som är en av de mest rutinerade i landslaget berättar vad de unga spelarna ska tänka på.

– Bara att gå ut och spela den fotbollen man är här för. Alla är uttagna för att de har den kvaliteten landslaget behöver och vara den spelare man är, avslutar Angeldahl.

Frankrike tar emot Sverige under fredagskvällen med avspark 21:10.