Anvegård tillbaka i landslaget: ”Spänd och nervös”

STOCKHOLM. Anna Anvegård har haft en bra höst med BK Häcken.

Nu är hon uttagen till landslaget igen.

– Det var nästan exakt ett år sedan jag var med om det var så det ska bli roligt att träffa alla, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Anna Anvegård har haft en svajig säsong. Det började med en knäskada och slutade med succé med ett SM-guld. När Tony Gustavsson skulle ta ut sin första landslagstrupp så saknades mittfältaren Anna Anvegård. Mittfältaren var besviken över att hon saknades i truppen.

Men i Tony Gustavssons senaste trupp inför bronsmatchen mot Frankrike i Nations League, blev Anna Anvegård uttagen till damlandslaget. Det är mittfältarens första uttagning på ett år.

– Nej men det ska bli roligt. Det var nästan exakt ett år sedan jag var med om det var så det ska bli roligt att träffa alla spelare och sen är det nya ledare, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Hur känns det att vara tillbaka i landslaget?

– Ja men det är klart det är väldigt roligt men också lite spänd och kanske lite nervös. Men jag hoppas att det kommer släppa så fort man åker ner dit.

Anvegård har under hösten kämpat med sitt knä, men landslagsplatsen visar att det har varit värt allt kämpande.

– Jag har verkligen jobbat hårt för det sedan efter EM och känt ändå att jag varit på en bra plats. Jag har varit i bra form och gjort bra prestationer. Att få ett kvitto på det är såklart superroligt.

Sverige möter Frankrike i ett dubbelmöte. Första matchen spelas på fredag den 28 november i Reims i Frankrike.