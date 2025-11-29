Asllanis vändning: ”Påverkar att stöttepelare lagt av”

Inför EM talade Kosovare Asllani om att landslagskarriären kanske närmade sig slutet.

Efter matchen mot Frankrike låter tonen betydligt mer hoppfull.

– Jag vill vara med och hjälpa laget och bygga vidare, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Under sommarens EM antydde Kosovare Asllani att tiden i Sverige kunde vara på väg att rinna ut. Men efter mötet med Frankrike – där hon bar kaptensbindeln – låter hon mer positiv till fortsättningen. En bidragande faktor är att flera av de mest rutinerade spelarna, bland andra Magdalena Eriksson, har lämnat landslaget.

– Det är bara jag som är kvar nu, säger Asllani till Aftonbladet.

Hur länge hon själv fortsätter vill hon fortfarande inte slå fast.

– Jag vet att jag kommer få de här frågorna varje gång, men jag njuter av att spela både i klubben och här och känner mig i bra form så… jag svarar så, säger hon och ler.

Asllani beskriver hur ledarrollen lockar henne att stanna kvar.



– Det påverkar lite att många stöttepelare har lagt av och där känner jag att jag vill vara med och hjälpa laget och bygga vidare tills de är redo att ta över, säger hon.

– Jag är van vid den här rollen… jag känner ett stort ansvar i att hjälpa laget för jag har ett otroligt stort hjärta för landslaget. Det är svårt att lämna när man känner att man kan hjälpa till och sätta ramarna.