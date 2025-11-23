Blågults besked: Blomqvist skadad – debutant kallas in
Det svenska damlandslaget har samlats för Nations League-bronsmatch.
Nu meddelar SvFF att Rebecka Blomqvist utgår på grund av skada.
I stället kallas Beata Olsson in – vilket blir debut i Blågult.
Sverige föll stort mot Spanien i semifinalen i Nations League. Nu väntar en bronsmatch mot Frankrike.
Inför bronsmatchen har förbundskaptenen Tony Gustavsson tagit ut sin trupp till samlingen. Under söndagen meddelar Blågult att forwarden Rebecka Blomqvist har ådragit sig en skada och lämnar därmed truppen.
Som ersättare kallas Liverpools nya stjärnskott Beata Olsson in. Det blir debut för henne i det svenska damlandslaget.
Den första matchen spelas den fredag den 28 november på bortaplan och returen spelas hemma den 2 december.
Målvakter:
Tove Enblom
Jennifer Falk
Moa Öhman
Försvarare:
Bella Andersson
Alice Bergström
Nathalie Björn
Smilla Holmberg
Elma Juntilla Nelhage
Anna Sandberg
Linda Sembrant
Mittfältare och anfallare:
Filippa Angeldahl
Anna Anvegård
Kosovare Asllani
Stina Blackstenius
Rebecka Blomqvist (skadad)
Evelin Ijeh
Madelen Janogy
Monica Jusu Bah
Rosa Kafaji
Hanna Lundkvist
Fridolina Rolfö
Johanna Rytting Kanderyd
Felicia Schröder
Julia Zigiotti Olme
