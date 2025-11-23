Blågults besked: Blomqvist skadad – debutant kallas in

Det svenska damlandslaget har samlats för Nations League-bronsmatch.

Nu meddelar SvFF att Rebecka Blomqvist utgår på grund av skada.

I stället kallas Beata Olsson in – vilket blir debut i Blågult.

Beata Olsson. Foto: Alamy

Sverige föll stort mot Spanien i semifinalen i Nations League. Nu väntar en bronsmatch mot Frankrike.

Inför bronsmatchen har förbundskaptenen Tony Gustavsson tagit ut sin trupp till samlingen. Under söndagen meddelar Blågult att forwarden Rebecka Blomqvist har ådragit sig en skada och lämnar därmed truppen.

Som ersättare kallas Liverpools nya stjärnskott Beata Olsson in. Det blir debut för henne i det svenska damlandslaget.

Den första matchen spelas den fredag den 28 november på bortaplan och returen spelas hemma den 2 december.

Målvakter:

Tove Enblom

Jennifer Falk

Moa Öhman

Försvarare:

Bella Andersson

Alice Bergström

Nathalie Björn

Smilla Holmberg

Elma Juntilla Nelhage

Anna Sandberg

Linda Sembrant

Mittfältare och anfallare:

Filippa Angeldahl

Anna Anvegård

Kosovare Asllani

Stina Blackstenius

Rebecka Blomqvist (skadad)

Evelin Ijeh

Madelen Janogy

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Hanna Lundkvist

Fridolina Rolfö

Johanna Rytting Kanderyd

Felicia Schröder

Julia Zigiotti Olme