Franska stjärnan missar Sverige-matchen

Sverige mot Frankrike i Nations League-bronsmatch.

Då får fransyskorna klara sig utan Marie-Antoinette Katoto.

Stjärnan har ådragit sig en skada, meddela franska fotbollförbundet.

Foto: Bildbyrån

Sverige föll stort mot Spanien i semifinalmötet i Nations League. Nu väntar två bronsmatcher mot Frankrike.

Inför mötet kom glädjande besked för Blågult. Den franska stjärnan Marie-Antoinette Katoto är skadad och missar bronsmatcherna.

Anfallaren åkte på en lårskada när hon spelade för klubblaget OL Lyonnes i lördags. Under måndagen undersöktes hon och det konstaterades att hon inte kunde spela.

Den första bronsmatchen spelas den 28 november i Reims och returen den 2 december på 3 Arena i Stockholm.