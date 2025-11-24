Franska stjärnan missar Sverige-matchen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige mot Frankrike i Nations League-bronsmatch.
Då får fransyskorna klara sig utan Marie-Antoinette Katoto.
Stjärnan har ådragit sig en skada, meddela franska fotbollförbundet.
Sverige föll stort mot Spanien i semifinalmötet i Nations League. Nu väntar två bronsmatcher mot Frankrike.
Inför mötet kom glädjande besked för Blågult. Den franska stjärnan Marie-Antoinette Katoto är skadad och missar bronsmatcherna.
Anfallaren åkte på en lårskada när hon spelade för klubblaget OL Lyonnes i lördags. Under måndagen undersöktes hon och det konstaterades att hon inte kunde spela.
Den första bronsmatchen spelas den 28 november i Reims och returen den 2 december på 3 Arena i Stockholm.
Den här artikeln handlar om: