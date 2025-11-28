Så startar Sverige i bronsmatchen

Sverige ställs mot Frankrike i ett bronsmöte i Nations League.

Så ställer Blågult upp.

Foto: Bildbyrån

Det blev en tuff start för förbundskapten Tony Gustavsson. Det svenska damlandslaget föll stort mot Spanien i de två semifinalmatcherna i Nations League.

Nu väntar en första bronsmatch mot Frankrike i staden Reims. Returen spelas hemma på 3 Arena den 2 december.

När Sveriges elva presenterades stod det klart att Gustavsson ger förtroende till Häckens stjärn-duo. Monica Jusu Bah och Felicia Schröder startar medan Fridolina Rolfö och Stina Blackstenius bänkas.

Matchen startar 21.10

Startelvor:

Frankrike: Peyraud-Magnin, Lakrar, Sombath, Jean-François, Karchaoui, Geyoro, Malard, Diani, Baltimore, Mbock Bathy, Cascarino

Sverige: Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Junttila Nelhage, Anna Sandberg – Filippa Angeldahl, Julia Zigiotti Olme, Kosovare Asllani – Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Monica Jusu Bah