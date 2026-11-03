JUST NU: Sverige får tuff lottning i kampen mot OS

Damlandslaget ska spela Nations League nästa år.

Nu har lottningen kommit och Sverige ställs mot flera stornationer.

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Damlandslaget håller just nu på att kvala för att säkra en plats till VM nästa sommar. Om några veckor samlas landslaget igen för att möta Skottland i en avgörande playoff-final där vinnaren tar sig till VM.

Redan nu har nästa års Nations League lottats och där kommer Sverige möta Tyskland, Nederländerna och Skottland. Detta kommer även vara kvalet till OS i LA.

A1: Spanien, Norge, Irland, Schweiz

A2: Frankrike, England, Österrike, Portugal

A3: Danmark, Italien, Island, Wales

A4: Tyskland, Nederländerna, Sverige, Skottland

Matcherna spelas i februari/mars, april och juni.