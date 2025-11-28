JUST NU: Sverige kvitterar – Blackstenius slår till

Sverige ställs mot Frankrike i bronsmatchen i Nations League.

Det står 1-1.

Matchen pågår.

Det blev en tuff start för förbundskapten Tony Gustavsson. Det svenska damlandslaget föll stort mot Spanien i de två semifinalmatcherna i Nations League.

Nu väntar en första bronsmatch mot Frankrike i staden Reims. Returen spelas hemma på 3 Arena den 2 december.

När Sveriges elva presenterades stod det klart att Gustavsson ger förtroende till Häckens stjärn-duo. Monica Jusu Bah och Felicia Schröder startar medan Fridolina Rolfö och Stina Blackstenius bänkas.

När matchen väl var i gång var det Frankrike som kom till flera chanser i början av den första halvleken. Blågult höll tätt och efter dryga kvarten kom Sveriges första farliga målchans.

Johanna Rytting Kaneryd spelades fram och var fri framför Frankrikes målvakt. Skottet kom försent och keepern Pauline Peyraud-Magnin lyckades styra undan. Några minuter senare kom Blågult till ytterlige en möjlighet att ta ledningen. Kosovare Asllani hotade med ett skott.

I slutet av den första akten tilldelades Frankrike en straff efter att Anna Sandberg kommit in sent mot Kadidiatou Diani. Sakina Karchaoui klev upp och placerade den kyligt i mål. Jennifer Falk gick rätt men bollen var alldeles för välplacerad.

Inför den andra halvleken bytte förbundskapten Gustavsson in Hanna Lundkvist och Stina Blackstenius. Bytena gav effekt när Blackstenius nickade in ett inlägg från Anna Sandberg och det var kvitterat i bronsmatchen.

Matchen pågår.

Startelvor:

Frankrike: Peyraud-Magnin, Lakrar, Sombath, Jean-François, Karchaoui, Geyoro, Malard, Diani, Baltimore, Mbock Bathy, Cascarino

Sverige: Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Junttila Nelhage, Anna Sandberg – Filippa Angeldahl, Julia Zigiotti Olme, Kosovare Asllani – Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Monica Jusu Bah