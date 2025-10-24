JUST NU: Sverige krossat – rejäl uppförsbacke i returen

Det svenska damlandslaget ställdes mot Spanien i Nations League-semifinalen.

Matchen slutade 4–0 till Spanien.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen var det svenska damlandslaget på besök i Spanien för att spela semifinalen av Nations League. Blågults nya förbundskapten Tony Gustavsson presenterade sedan tidigare sin startelva där skillnaden gentemot den förre förbundskaptenen Peter Gerhardsson blev att Amanda Ilestedt och Anna Sandberg ersatte Magdalena Eriksson och Jonna Andersson.

– Jag lever för de här stunderna. Ett osunt beroende. Jag älskar det här när man, inte minst, får tävla på absolut högsta nivå, sa Gustavsson till SVT inför avspark.

Det blev dock ingen drömstart för Gustavssons Blågult. Den spanska stjärnan Alexia Putellas drog till med en läcker frispark i den 11:e minuten. Tre minuter senare såg Spanien ut att få ytterligare en chans att göra mål. Detta när en spanjorska gjordes ner i svenskt straffområde. Domaren valde först att döma straff men vinkade sedan av för offside.

I den 20:e minuten kom Sveriges första farliga målchans. Detta när Johanna Rytting Kaneryd drivit fram bollen och spelat till Stina Blackstenius som inte fick bollen på mål.

Spanien fortsatte att dominera matchen och i den 30:e minuten utökade hemmanationen till 2–0 genom inbytte Claudia Pina. Bara minuten senare slog Alexia Putellas till med sitt andra mål i matchen och 3–0 var ett faktum.

I halvtid kritiseras Sverige av Radiosportens expertkommentator Johan Elmader.

– Jag tycker inte riktigt man kommer någonstans med sina uppspelsförsök. Det känns inte som det riktigt klaffar hur man vill komma framåt. Den långa bollen mot Rolfö just nu känns lite skrik och panik, säger han.

I den andra halvleken vakande Sverige stundtals men lyckades inte göra hål på Spanien som även de fortsatte att komma till chanser. I matchen sista spark spikade Claudia Pina in 4–0 vilket blev slutresultat. En rejäl uppförsbacke väntar Blågult hemma på tisdag.

Startelvor:

Spanien: Coll – Batlle, Paredes, Léon, Carmona – Bonmatí, Aleixandri, Putellas – López, Paralluelo, Mariona

Sverige: Jennifer Falk – Hanna Lundkvist, Nathalie Björn, Amanda Ilestedt, Anna Sandberg – Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Julia Zigiotti Olme – Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö



