LIVE: Sverige – Frankrike

Sverige mot Frankrike i den avslutande bronsmatchen i Nations League.
FotbollDirekt är på plats på 3 arena för att följa matchen.
Följ matchen live med FotbollDirekt i nedan.
Returmöte och avslutande bronsmatch i Nations League mellan Sverige och Frankrike på 3 arena.
Förutsättningarna inför matchen är glasklara, Sverige behöver vinna med minst ett mål för att ta matchen till förlängning, detta efter att Frankrike avgjort sent och vunnit med 2–1 i det första mötet på hemmaplan förra fredagen.
