Oro för Blågult: Duo lämnade träningen
Sverige förbereder sig inför returen mot Frankrike.
Då lämnade Moa Öhman träningen, enligt Fotbollskanalen.
Även Anna Anvegård lämnade träningen.
Efter 2–1-förlusten i fredags gör sig det svenska damlandslaget redo för returen i Nations League-bronsmatchen mot Frankrike på tisdag. I dag, söndag, tränade ”Blågult” på 3Arena i Stockholm. Då gick målvakten Moa Öhman av skadad, enligt Fotbollskanalen.
MFF-keepern gick sönder efter runt en halvtimme av träningen och fick knät kraftigt lindat. Öhman ska sedan ha tagit sig av planen. Enligt Fotbollskanalen ska 27-åringen tagits ut i katakomberna tillsammans med landslagets medicinska team.
Även Anna Anvegård tog sig mot axeln och fick behandling innan även hon lämnade träningen.
Filippa Angeldahl tränade vid sidan av, enligt Fotbollskanalen. Stjärnan ska ha haft en lindad vänsterfot.
Returmatchen mot Frankrike spelas på tisdag klockan 19:00 på 3Arena.
