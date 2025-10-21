Rosa Kafaji tillbaka i landslaget: ”Hungrig och revanschsugen”

Rosa Kafaji är tillbaka i landslaget.

Hon har varit frånvarande efter en tids skadeproblematik som även gjorde att hon missade EM.

– Det var tufft faktiskt, jag ska inte ljuga. En väldigt tuff tid speciellt innan EM, säger Kafaji till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Rosa Kafaji har varit in och ut i landslaget under de senaste åren. Hon har haft det tufft med mycket skador, vilket också gjorde att hon missade EM,.

– Det var tufft faktiskt, jag ska inte ljuga. En väldigt tuff tid speciellt innan EM. Jag hade tränat stenhårt inför EM och skadade mig två dagar innan Champions League-finalen så det var väldigt tufft mentalt och fysiskt såklart. Men det känns att man bli starkare efter en sådan grej. Man blir hungrig och revanschsugen, säger Kafaji.

Nu är Rosa Kafaji tillbaka i landslaget och i Tony Gustavssons första trupp.

– Det är bra energi från ledarstaben med många nya. Tjejerna också, alla känns taggade.

Den nya förbundskaptenen presenterade 22-åringen i truppen berättade han om Kafajis styrkor i försvarsspelet. En position som inte är hennes favorit.

– Försvaret kanske inte är det roligaste för oss offensiva spelare. Men det är en viktig del, det är så man blir en komplett spelare så man måste göra den delen.