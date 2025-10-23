Rytting Kaneryd: ”Har inte smällt det”

Det blev EM-uttåg mot England.

Sedan tvingades Johanna Rytting Kaneryd träffa sina engelska lagkamrater i klubblaget.

– Jag ville inte prata eller se på dem efter, säger stjärnan enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska EM-äventyret fick ett brutalt slut i somras när ”Blågult” förlorade mot England på straffar. Sverige tappade ledning till förlust och därmed var EM-drömmen över för det svenska damlandslaget.

Inför dubbelmötet med Spanien i semifinalen i Nations League berättar Johanna Rytting Kaneryd att de svenska spelarna tog en kort paus efter uttåget, för att sedan mötas upp och reda ut vad det var som hade hänt i EM-rysaren.

– Vi kände bara okej, nu river vi av plåstret, pratar om allting och sen släpper vi det från den dagen, säger stjärnan enligt Expressen.

”Jättesurt, irriterande och rent för jävligt bara”

Trots att det har gått flera månader sedan den brutala förlusten har ”JRK” fortfarande inte helt smält den tunga förlusten.

– Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte smält det helt hundra. Det bästa med fotbollen är att vi får nya chanser, nya matcher. Men ett mästerskap med en sån känsla, det är klart det finns kvar där fortfarande. Det är jättesurt, irriterande och rent för jävligt bara, säger hon.

Rytting Kaneryd. Foto: Bildbyrån

Samtidigt var Chelsea-spelaren tvungen att möta sina lagkamrater i klubblaget, flera av de som stod på planen för England när Sverige förlorade.

– Det var speciellt. Jag ville inte prata eller se på dem efter. Men jag gratulerade dem, för i slutet av dagen så är de mina lagkamrater. Det som händer på plan är en grej, men utanför plan så är man vänner. Så det är klart att jag gratulerar med, fast jag inte var superglad, säger hon enligt Expressen.

Sverige ställs mot Spanien borta på fredag. Returmötet spelas i Göteborg på tisdag, 28 oktober.