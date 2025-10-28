Salma Paralluelo skadade ledbandet i matchen mot Sverige.

Nu vädjar hennes lagkamrater om att domarna ska vara hårdare.

– De är för intensiva. När de kommer in sent i duellerna ska det ge kort. Domarna måste vara förberedda, säger Laia Aleixandri under gårdagens pressträff enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Den spanska stjärnan Salma Paralluelo slog ut Sverige ur VM 2023 efter ett sent drömmål i semifinalen. Efter en del skadebekymmer var hon tillbaka i det spanska landslaget.

Men hennes skadefria period blev inte så lång. Under fredagens Nations League semifinal mot Sverige skadade 21-åringen sig igen. I en duell med Amanda Ilestedt skadade hon sitt ledband och nu väntas flera veckors frånvaro med rehab.

Hennes spanska lagkamrater och förbundskaptenen rasar nu mot domsluten.

– För mig är det offside, men sparken är en aggression. Även om domaren blåser av – en sådan tackling ska straffas, sa förbundskapten Sonia Bermúdez till Marca.

”De måste vara mer försiktiga”

Målvakten Cata Coll håller med förbundskaptenen och tycker att Sverige måste vara mer försiktiga.

Foto: Bildbyrån

– De måste vara mer försiktiga. Om det hände dem skulle de inte gilla det, så det borde de tänka på, säger hon till Marca.

Försvararen Laia Aleixandri gav domarna en känga inför returen ikväll.

– De är för intensiva. När de kommer in sent i duellerna ska det ge kort. Domarna måste vara förberedda, säger Aleixandri under pressträffen.

Sverige tar emot Spanien i Nations Leauge semifinalen. Avspark 19:00.