AVSLÖJAR: Allsvenskt och skandinaviskt intresse för Fritzson

Ludvig Fritzson är klubblös efter att ha brutit med Zaglebie Lubin.

FotbollDirekt kan nu avslöja att mittfältaren drar till sig en hel del intresse.

Foto: Bildbyrån

Ludvig Fritzson stod för ett par fina säsonger i IF Brommapojkarna innan han förra vintern lämnade Sverige och allsvenskan för Polen och Zaglebie Lubin.

Mittfältaren skrev då ett kontrakt med den polska klubben som skulle sträcka sig fram till nu i sommar, men i början av 2026 stod det klart att mittfältaren valt att bryta i förtid.

Sedan dess har det varit rätt tyst kring Fritzson, men enligt FotbollDirekts uppgifter så kan nu saker och ting vara på väg att hända kring 30-åringen.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att det finns såväl allsvenskt som skandinaviskt intresse för mittfältaren.

Utöver Zaglebie Lubin.och IF Brommapojkarna så har mittfältaren representerat Östersunds FK, Degerfors IF och Tibro AIK.