Klart: Ex-allsvenske mittfältaren bryter i Polen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ludvig Fritzson flyttade till Polen och Zaglebie Lubin förra vintern.
Nu ungefär ett år senare så står det klart att han lämnar klubben.
Ludvig Fritzson stod för ett par fina säsonger i rad i allsvenskan och i IF Brommapojkarna innan han i januari ifjol valde att testa vingarna utomlands.
Flyttlasset gick då till Polen och Zaglebie Lubin, men bara efter ett år i klubben så lämnar han nu.
Fritzson skrev på ett kontrakt som skulle sträcka sig fram till nu i sommar, men klubben meddelar nu via Instagram att mittfältaren lämnar redan nu.
”Tack, Ludvig, och vi önskar dig lycka till i din framtiden”, skriver klubben via Instagram.
Totalt under sin tid i klubben noterades Fritzson för fem matcher i Ekstraklasa.
Den här artikeln handlar om: