Klart: Ex-allsvenske mittfältaren bryter i Polen

Ludvig Fritzson flyttade till Polen och Zaglebie Lubin förra vintern.

Nu ungefär ett år senare så står det klart att han lämnar klubben.

Foto: Bildbyrån

Ludvig Fritzson stod för ett par fina säsonger i rad i allsvenskan och i IF Brommapojkarna innan han i januari ifjol valde att testa vingarna utomlands.

Flyttlasset gick då till Polen och Zaglebie Lubin, men bara efter ett år i klubben så lämnar han nu.

Fritzson skrev på ett kontrakt som skulle sträcka sig fram till nu i sommar, men klubben meddelar nu via Instagram att mittfältaren lämnar redan nu.

”Tack, Ludvig, och vi önskar dig lycka till i din framtiden”, skriver klubben via Instagram.

Totalt under sin tid i klubben noterades Fritzson för fem matcher i Ekstraklasa.