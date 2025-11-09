Beskedet: Mallbacken lägger ner elitverksamheten

Nu är det officiellt att Mallbacken lägger ner sin elitverksamhet.

Det rapporterar Värmlands folkblad.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under hösten kom beskedet att Mallbacken skulle dra sig ur elitettan nästa år med anledning av ekonomiska svårigheter.

Nu har klubben, efter ett extra insatt årsmöte valt att lägga ner elitverksamheten. Det rapporterar VF.

– Det är många tankar som snurrar nu, men skönt att våra medlemmar väljer att gå på styrelsens förslag. Systemet som vi har i dag funkar inte ekonomiskt för oss, det behöver svensk fotboll förändra om de vill att föreningar som Mallbacken ska finnas kvar. Det blir väldigt tydligt när medlemmarna står eniga bakom beslutet, säger ordföranden Evelina Nilsson till Värmlands Folkblad.

Enligt Värmlands folkblad kommer Mallbacken fortsätta i division ett eller två.