Beslutet: Klonföreningar i Sverige ska avvecklas

STOCKHOLM. Klonföreningar inom svensk fotboll kan snart vara ett minne blott.

Under fredagen röstades nämligen ett sådant förslag igenom på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte.

– Klonföreningar är vi överens om att vi inte ska ha, säger Axel Fagerhäll, gruppchef för tävlingsgruppen på Svenska Fotbollförbundet.

Foto: Bildbyrån

Reporter på plats: Emil Annetorp.

Under fredagen samlades Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap. Vid det årliga mötet, som i år ägde rum i centrala Stockholm, fattades ett antal viktiga beslut om förändringar i SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Ett av dessa berörde de så kallade klonföreningarna, juridiskt separata föreningar som i praktiken står under en annan förening. Det tydligaste exemplet på en sådan förening är Hammarbys farmarlag Hammarby TFF (HTFF), som nyligen kvalade för att ta sig upp till superettan.

Idag har ett beslut fattats gällande avveckling av klonföreningar och att SvFF ska verka för detta. Nu ska förbundets styrelse ta fram ett förslag på hur klonföreningar ska avvecklas i framtiden.

Tidigare har dock SvFF låtit meddela att det ser ut att dröja ”ett par säsonger” innan det nuvarande farmarlags-upplägget stoppas.

Vidare ska SvFF utreda frågan om huruvida andralag ska tillåtas i seriesystemen. De meddelar även att man, om man tillåter andralag i seriesystemen, kan konvertera klonföreningar till andralag.