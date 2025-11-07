Daniel Kindberg döms till fängelse av hovrätten

Den förre Östersunds FK-ordföranden Daniel Kindberg döms i hovrätten, rapporterar SVT.

Straffet blir ett år och åtta månader för mutbrott.

Den förre Östersunds FK-ordföranden Daniel Kindberg dömdes, för tre år sedan, till två och ett halvt års fängelse. Domen överklagades och i höst har förhandlingarna hållits i hovrätten.

Nu har Hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall fällt den förre ÖFK-toppen Daniel Kindberg för mutbrott. Straffet blir ett år och åtta månader i fängelse. Påföljden blir därför mildare än tingsrättens.

Enligt Aftonbladet frias även Kindberg från en del anklagelser. Han ses bland annat inte skyldig till medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll.

Daniel Kindberg var ordförande i ÖFK mellan 2010 och 2018, då han avgick efter att ha blivit åtalad för ekonomisk brottslighet.