Daniel Kindberg överklagar till högsta domstolen

Daniel Kindberg dömdes för mutbrott i hovrätten i november.

Nu har han överklagat domen till högsta domstolen.

Detta rapporterar Sveriges Radio.

Foto: Bildbyrån

Det var för tre år sedan som Daniel Kindberg, tidigare ordförande i Östersunds FK, dömdes för första gången för mutbrott. Vid det tillfället dömdes han i tingsrätten.

Kindberg överklagade den domen och i november i år dömdes han på nytt för mutbrott av hovrätten. Straffet då blev ett år och åtta månader i fängelse, vilket var lägre än de två år och sex månader som han dömdes till av tingsrätten.

Kindberg har dock valt att överklaga ännu en gång, denna gång till högsta domstolen, detta rapporterar Sveriges Radio.

Samtliga tre som är dömda gällande mutbrottsmålet har valt att överklaga. Det rör sig alltså om Daniel Kindberg, dåvarande Östersundshems-vd:n, dåvarande vice-vd:n Hans Carlsson och en byggföretagare från länet.

Som grund för överklagan anges att ett grovt formellt fel, förekommit under handläggningen i hovrätten.