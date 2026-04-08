Erkan Zengins comeback – debuterade med hattrick

Erkan Zengin var spelande tränare i ettan norra-klubben Haninge i fjol.

Nu har han valt att trappa ner i division 4, men debuten gick inte av för hackor.

Förre landslagsspelaren blev hattrickhjälte för sitt Rinkeby United där Alexander Milosevic är lagkapten.

Rinkeby United storsatsar för att ta sig upp i seriesystemet.

Sedan tidigare huserar Stefan Silva i klubben, anfallaren som vann SM-guld med AIK 2018 och som varit proffs i italienska Palermo.

I dagarna presenterades Alexander Milosevic och han bar också kaptensbindeln i seriepremiären mot Skå IK & Bygdegård.

Men det var inte Rinkeby Uniteds nummer 10 (ja AIK:s förre mittbacksstjärna bär faktiskt det numret) som var mest i ropet häromdagen.

I stället dök en viss Erkan Zengin upp i laguppställningen och i tröja nummer 9 slog förre landslagsyttern till med ett hattrick i 5-2-segern.

Zengin var spelande tränare i IFK Haninge i ettan norra i fjol och gjorde totalt tre mål på 21 A-landskamper under Erik Hamrén mellan 2013 och 2016. Han är även starkt förknippad med Hammarby där den i dag 40-årige dribblern gjorde två sejourer.

