Fotbollsprofil erkänner rattfylleri: ”Man skäms”

En svensk fotbollsprofil med uppdrag i en elitförening har erkänt rattfylleri efter att ha stoppats i en nykterhetskontroll tidigare i oktober, det meddelar Expressen.

– Man skäms, det är så klumpigt, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av oktober som en fotbollsprofil stoppades av polis vid en bensinstation under en rutinmässig kontroll. Alkoholtestet visade 0,14 milligram alkohol per liter utandningsluft – motsvarande 0,28 promille i blodet.

Han misstänktes för rattfylleri och erkände brottet direkt på plats. Enligt polisförhöret hade han druckit tre öl kvällen innan och trodde att alkoholen gått ur kroppen.

– Det är så jävla klantigt och man skäms. Först och främst blir man besviken på sig själv, för att det är så klumpigt gjort, säger han till Expressen.

Profilen, som har en aktiv roll i en svensk elitklubb, har fått ett strafföreläggande och slipper därmed åtal.