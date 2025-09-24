Friberg visar förtroende för Gustafsson: ”Har gjort det jättebra”

BK Häcken ligger pyrt till i allsvenskan och har samlat krafterna under ett krismöte.

Nu meddelar klubbens sportchef, Erik Friberg, att han har stort förtroende för tränare Jens Gustafsson.

– Jag tycker att han har gjort det jättebra utefter de förutsättningar som har varit, säger Friberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Förlusten mot Hammarby i söndags med 4-0 var den tredje matchen i rad utan poäng för BK Häcken och just nu har Häcken endast fyra poäng ner till Östers IF på kvalplats.

Därför valde laget från Hisingen att ha ett möte under måndagen där man samlade både spelare och ledare för att prata ut om vissa saker, vilket GP rapporterade om under gårdagen. Nu berättar sportchef Erik Friberg om vad som sades på mötet.

– Det är bara att inse att vi inte har tagit de poäng vi ska ta. Vi behöver komma samman. Nu har vi sex matcher kvar i allsvenskan där vi behöver spela bättre och ta resultat. Det pratade vi om, och det är egentligen inte svårare än så, säger han till Fotbollskanalen.

”Hela tränarteamet har jag stort, stort förtroende för”

Vad gäller Jens Gustafssons framtid i Häcken menar Friberg att han har fullt förtroende för huvudtränaren.

– Jag tycker att han har gjort det jättebra utefter de förutsättningar som har varit under hela året. Hela tränarteamet har jag stort, stort förtroende för och jag hoppas att de ska vara här under en lång tid.

Även högerbacken Adam Lundqvist stöttar sin tränare, trots de tuffa resultaten.

– Jag tycker att de har gjort det jättebra. Vi har visat upp en otrolig högstanivå i år. Vi vet vad vi kan. Jag tror att vi spelare har haft problem med att kombinera Europa-spelet med allsvenskan. Det tror jag beror lite på att vi inte har så stor erfarenhet av det som förening och organisation. Våra spelare kanske inte har det heller, säger han till samma sajt.

I nästa match ställs Häcken mot IFK Norrköping. Den spelas på lördag, med avspark 17.30.










