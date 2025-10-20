”Graham Potter var överst på våra listor, honom vi ville ha”

SOLNA. Graham Potter är ny förbundskapten för det svenska landslaget.

Vid 11 i dag hölls en presskonferens där Simon Åström tydliggjorde en sak.

– Graham var överst på våra listor, det var honom som vi ville ha, säger ordföranden för Svenska Fotbollförbundet.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson sparkades i tisdags efter förlusten mot Kosovo kvällen innan.

Sedan dess har jakten på ny förbundskapten varit i centrum – och spekulationerna i media har varit många.

Ole Gunnar Solskjaer, Olof Mellberg, Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf, Peter Gerhardsson… namnen och kandidaterna har uppgetts vara många.

Men under måndagen stod det klart att Graham Potter blir ny svensk förbundskapten, ett kontrakt som sträcker sig över VM-playoffet i mars.

– Det är både mitt och landslagets fokus, att ta oss till VM. Ett så här kort kontrakt är inget problem för mig. Vi vet ändå om att långa kontrakt inte betyder att de behöver bli så långa, säger Potter och skrattar.

– Fokus nu är att ta oss till VM. Att delta i ett VM är en barndomsdröm för alla.

Källström: ”Gick tyvärr inte så bra när jag mötte Graham…”

Ordförande för SvFF, Simon Åström. klargör att Potter var förbundets target från första stund efter avskedandet av Dahl Tomasson.

– Graham var överst på våra listor, det var honom som vi ville ha. Målet är att ta oss till VM, det handlar om att vinna matcher och få resultat.

Fotbollschef Kim Källström är stolt över att kunna presentera Potter med ett cv från tre Premier League-klubbar i form av Brighton, Chelsea och West Ham.

– Meritlistan talar för sig själv, han började i division 2 med Östersund och jag fick själv äran att möta Graham i allsvenskan (2017 med Djurgården), men då gick det tyvärr inte så bra, säger Källström och syftar på förlusten med 2-1 uppe i Jämtland och avslutar med ett leende.

