Isak bänkad mot Gudmundssons Leeds

Idag ställs Leeds United mot Liverpool.

Då får Alexander Isak inleda på bänken.

Matchen har avspark klockan 18.30.

Foto: Bildbyrån

Efter 14 omgångar i Premier League befinner sig Leeds United på en 17:e-plats i tabellen, med 14 inspelade poäng.

Fem placeringar ovanför placerar sig Liverpool med sina 22 poäng.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Elland Road. Med en dryg timme kvar till match står det klart att Alexander Isak får inleda matchen på bänken. Detsamma gäller fixstjärnan Mohamed Salah.

På den andra sidan planhalvan spelar Gabriel Gudmundsson från start i hemmalaget.

Startelvor:

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Bijol, Gudmundsson – Ampadu, Gruev, Stach – Calvert-Lewin, Okafor.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitike.