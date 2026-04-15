JUST NU: Så startar Real Madrid och Bayern München

Real Madrid och Bayern München möts i kvartsfinals-returen av CL.

Det tyska laget har övertaget efter 2–1 segern på bortaplan.

Så startar lagen.

Bayern München har kopplat greppet om dubbelmötet med Real Madrid efter 2–1-segern på bortaplan i det första mötet och går in i returen med ett starkt utgångsläge.

I Real Madrids startelva finns samtidigt ett oväntat namn. Vänsterbacken Ferland Mendy får chansen från start, trots en skadefylld säsong där han mestadels stått utanför laget de senaste månaderna. Álvaro Carreras, som startade det första mötet, inleder den här gången på bänken. Tränaren Álvaro Arbeloa väljer också att ge plats åt Jude Bellingham, Brahim Díaz och Éder Militão i startelvan.

Jämfört med det första mötet finns flera förändringar i truppen. Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni (avstängd) och Thiago börjar alla på bänken.

Bayern München ställer samtidigt upp med samma startelva som i det första mötet.

Startelvor:

Bayern München: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olisie, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy – Diaz, Bellingham, Valverde, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Júnior