Kindberg ska snart upp i hovrätten – strider för Ukraina

Om bara någon vecka ska Daniel Kindberg upp i hovrätten hemma i Sverige.

För tillfället är dock Östersunds FK:s förre ordförande i Ukraina för att strida med landets arme mot Ryssland.

– Det har varit en stark inre kamp med mig själv för att ta det här beslutet, säger han till Svenska Dagbladet.

Foto: Bildbyrån

Senast Daniel Kindberg dömdes var 2022 i tingsrätten.

Detta för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll.

Straffet då blev två och ett halvt års fängelse, näringsförbud i tre år samt att han skulle återbetala 5 545 000 kronor till staten.

Detta har överklagats och överklagan ska tas upp i hovrätten i Sundsvall den 22 september, frågan då är vad Kindberg gör inför detta?

Östersunds FK:s förre ordförande är just nu på plats i Ukraina och strider med landets armé mot Ryssland.

– Vi måste också komma hit och strida tillsammans med våra ukrainska systrar och bröder. Det är det yttersta tecknet på solidaritet, säger 57-åringen till Svenska Dagbladet.

Kindberg har militärisk bakgrund och innehar den svenska officersgraden överstelöjtnant.