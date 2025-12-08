Klart: Här är samtliga nominerade till Fotbollsåret 2025

Året närmar sig sitt slut och innan det är slut så ska våra bästa fotbollsspelare det gångna årets prisas.

Denna måndag så har Svenska fotbollförbundet meddelat vilka som är nominerade i respektive kategorier.

Foto: Bildbyrån

Året 2025 går mot sitt slut, men innan vi går in i 2026 ska våra bästa fotbollsspelare för året prisas.

Denna måndag har Svenska fotbollförbundet meddelat vilka spelare som är nominerade i respektive kategori.

Årets målvakt

Tove Enblom, Vålerenga

Jennifer Falk, BK Häcken

Moa Öhman, Malmö FF

Årets back

Årets mittfältare

Årets forward

Årets futsalspelare

Malin Fors, Borås AIK

Rebecka Riestola, Borås AIK

Rebecca Rolin, Viggbyholms IK FF

Årets målvakt

Årets back

Årets mittfältare

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion FC

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur FC

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt

Årets forward

Årets futsalspelare

Henrik Lara Rodriguez, FC Kalmar

Fehim Smajlovic, FC Liljan Göteborg

Viktor Sääf, HMNK Rijeka

De första priserna delas ut med start nästa måndag och följande schema följer för de olika priserna:

Måndag 15 december

10.00 Årets eFotbollsspelare

13.00 Årets futsalspelare

17.00 Årets domare

Tisdag 16 december

10.00 Årets målvakt

15.00 Årets back

Onsdag 17 december

10.00 Årets mittfältare

15.00 Årets forward

Torsdag 18 december

17.00 Diamantbollen

20.00 Guldbollen