Foto: Bildbyrån

Klart: Här är samtliga nominerade till Fotbollsåret 2025

Rasmus Hjortling
Året närmar sig sitt slut och innan det är slut så ska våra bästa fotbollsspelare det gångna årets prisas.
Denna måndag så har Svenska fotbollförbundet meddelat vilka som är nominerade i respektive kategorier.

Året 2025 går mot sitt slut, men innan vi går in i 2026 ska våra bästa fotbollsspelare för året prisas.
Denna måndag har Svenska fotbollförbundet meddelat vilka spelare som är nominerade i respektive kategori.

Årets målvakt

Årets back

Årets mittfältare

Årets forward

Årets futsalspelare

  • Malin Fors, Borås AIK
  • Rebecka Riestola, Borås AIK
  • Rebecca Rolin, Viggbyholms IK FF

Årets målvakt

Årets back

Årets mittfältare

Årets forward

Årets futsalspelare

  • Henrik Lara Rodriguez, FC Kalmar
  • Fehim Smajlovic, FC Liljan Göteborg
  • Viktor Sääf, HMNK Rijeka

De första priserna delas ut med start nästa måndag och följande schema följer för de olika priserna:

Måndag 15 december
10.00 Årets eFotbollsspelare
13.00 Årets futsalspelare
17.00 Årets domare

Tisdag 16 december
10.00 Årets målvakt
15.00 Årets back

Onsdag 17 december
10.00 Årets mittfältare
15.00 Årets forward

Torsdag 18 december
17.00 Diamantbollen
20.00 Guldbollen

Den här artikeln handlar om:

