Klart: Här är samtliga nominerade till Fotbollsåret 2025
Året närmar sig sitt slut och innan det är slut så ska våra bästa fotbollsspelare det gångna årets prisas.
Denna måndag så har Svenska fotbollförbundet meddelat vilka som är nominerade i respektive kategorier.
Årets målvakt
- Tove Enblom, Vålerenga
- Jennifer Falk, BK Häcken
- Moa Öhman, Malmö FF
Årets back
- Nathalie Björn, Chelsea FC
- Magdalena Eriksson, FC Bayern München
- Smilla Holmberg, Hammarby IF
Årets mittfältare
- Filippa Angeldahl, Real Madrid
- Kosovare Asllani, London City Lionesses
- Julia Zigiotti Olme, Manchester United FC
Årets forward
- Stina Blackstenius, Arsenal FC
- Johanna Rytting Kaneryd, Chelsea FC
- Felicia Schröder, BK Häcken
Årets futsalspelare
- Malin Fors, Borås AIK
- Rebecka Riestola, Borås AIK
- Rebecca Rolin, Viggbyholms IK FF
Årets målvakt
- Viktor Johansson, Stoke City FC
- Noel Törnqvist, Como 1907
- Jacob Widell Zetterström, Derby County FC
Årets back
- Gabriel Gudmundsson, Leeds United FC
- Isak Hien, Atalanta BC
- Daniel Svensson, Borussia Dortmund
Årets mittfältare
- Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion FC
- Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur FC
- Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt
Årets forward
- Viktor Gyökeres, Arsenal FC
- Alexander Isak, Liverpool FC
- Benjamin Nygren, Celtic FC
Årets futsalspelare
- Henrik Lara Rodriguez, FC Kalmar
- Fehim Smajlovic, FC Liljan Göteborg
- Viktor Sääf, HMNK Rijeka
De första priserna delas ut med start nästa måndag och följande schema följer för de olika priserna:
Måndag 15 december
10.00 Årets eFotbollsspelare
13.00 Årets futsalspelare
17.00 Årets domare
Tisdag 16 december
10.00 Årets målvakt
15.00 Årets back
Onsdag 17 december
10.00 Årets mittfältare
15.00 Årets forward
Torsdag 18 december
17.00 Diamantbollen
20.00 Guldbollen
