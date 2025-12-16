Klart: Nathalie Björn och Daniel Svensson är årets försvarare

Årets försvarare har prisats för 2025.

Nathalie Björn tar hem priset på damsidan, medan Daniel Svensson prisas på herrsidan.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna tisdag delades priser till årets målvakter på dam- respektive herrsidan ut.

Nu har detsamma gjorts gällande försvarare och på damsidan är det Nathalie Björn som prisas med följande motivering:

”Under året har Nathalie Björn på nytt vuxit i sitt ledarskap och befäster positionen som en av landslagets viktigaste spelare, där hon under EM var en av Sveriges främsta turneringen igenom. Krönte klubblagssäsongen, där hon var med och vann inhemska trippeln i England, med att bli framröstad till årets spelare i Chelsea av sina lagkamrater”, skriver förbundet via sin hemsida.

– Det är en fantastiskt fint pris att vinna och jag är väldigt glad för att ta emot det. Jag har haft ett bra år och jag vill fortsätta att utvecklas, men att ta emot priset som årets back visar på att jag har gjort ett väldigt bra år, säger Nathalie Björn.

På herrsidan är det Daniel Svensson som tilldelas priset:

”Daniel Svensson har tagit sig an en ny utmaning med en självklarhet som imponerar långt utöver det förväntade. Från en stark vår i Danmark till att lite i det tysta genomföra en resa i Dortmund, där han är en central kugge. Det är en utvecklingskurva som inte bara är spännande utan också vittnar om en exceptionell förmåga att växa med uppgiften. Han vinner priset i god konkurrens”, skriver förbundet.

– Det betyder otroligt mycket såklart. Det är ett kvitto på att man har presterat bra under året och att hårt arbete lönar sig. Jag är stolt och tacksam för det förtroende jag har fått i både klubb- och landslag, säger Daniel Svensson.