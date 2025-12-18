Klart: Nathalie Björn vinner Diamantbollen

Nathalie Björn vinner Diamantbollen 2025.

Detta efter ett starkt år på både klubb- och landslagsnivå.

– Det här priset betyder oerhört mycket för mig, säger hon till Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Diamantbollen 2025 går till Nathalie Björn. Utmärkelsen, som delas ut av Svenska Fotbollförbundet och Sydsvenskan, tillfaller den 28-åriga mittbacken efter en säsong präglad av hög kvalitet och stor betydelse för både klubb och landslag.



Juryns motivering:



”Sydsvenskans och Svenska Fotbollförbundets Diamantbollen tilldelas en spelare som med sin konstant höga och jämna kvalitet under året lyft både sitt klubblag och landslag. Med sitt följsamma och kraftfulla försvarsspel har hon utvecklats till en ledare på planen och en mittback i världsklass. Diamantbollen tilldelas Nathalie Björn.”

– Det här priset betyder oerhört mycket för mig, både som spelare och som person. Att få ta emot en utmärkelse som så många stora spelare fått tidigare känns helt fantastiskt, säger Björn till Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Året har varit särskilt framgångsrikt för Björn. Förutom Diamantbollen har hon blivit utsedd till säsongens spelare i Chelsea av sina lagkamrater, varit nominerad till Fifas ”The Best” och tidigare i veckan fått priset som årets back i svensk fotboll.

– När jag ser tillbaka på året känns det som att jag tagit stora steg, både i klubblaget och i landslaget. Jag har vuxit in i en viktig roll och haft en väldigt bra säsong, säger hon.

Nathalie Björn anslöt till Chelsea i januari 2024 och har sedan dess etablerat sig som en nyckelspelare i laget.