Klart: Niclas Carlnén ny generalsekreterare för SvFF

Svenska fotbollförbundet har gjort klart med en ny generalsekreterare.

Malmö FF:s förre vd, Niclas Carlnén, ersätter Andrea Möllerberg.

Foto: Bildbyrån

Andrea Möllerberg sparkades av Svenska fotbollförbundet i början av 2025. Sedan dess har processen pågått att hitta en ny generalsekreterare för SvFF (Tobias Tibell har varit tillförordnade under tiden).

Denna måndagseftermiddag står det klart vem som ersätter Möllerberg, det gör Malmö FF:s förre vd Niclas Carlnén, som lämnade storklubben i somras.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Niclas Carlnén som ny generalsekreterare för SvFF. Hans gedigna erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och förmåga att skapa goda relationer och samverkan med intressenter, såväl nationellt som internationellt, är viktiga delar för att ta förbundet framåt, säger Simon Åström, ordförande för Svenska fotbollförbundet.

Carlnén tillträder till sin nya roll i januari nästa år.

– Det är en stor ära att få förtroendet, och jag känner en djup ödmjukhet inför uppdraget att tillträda rollen som generalsekreterare för Svenska Fotbollförbundet. Fotbollen är en kraftfull samhällsbärare som sträcker sig från barn- och ungdomsverksamhet hela vägen till elitnivån, med våra landslag i spetsen. Nu ser jag fram emot att, tillsammans med alla inom svensk fotboll, fortsätta utveckla vår nationalsport, säger Niclas Carlnén.