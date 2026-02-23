Klart: Orovic döms till böter – igen

Bosko Orovic döms till dagsböter.

Tränaren fälls för ringa narkotikabrott och rattfylleri.

Foto: Bildbyrån

Nyligen gick Bosko Orovic och Utsikten skilda vägar efter totalt sex år ihop.

Nu står det klart att tränaren fälls för ringa narkotikabrott och rattfylleri, något han stått åtalad för sedan slutet av 2025.

Nu döms han till dagsböter i 50 dagar á 50 kronor, totalt 2 500 kronor.

I somras dömdes han till en betydligt saftigare bötessumma efter att ha fällts för att ha tagit kokain och använt cannabisolja där dagsbötern blev på 120 dagar à 690 kronor, totalt 82 800 kronor.

Orovic var innan Utsikten tränare i Gais 2017-2019.