Klart: Ylva Johansson tar plats i SvFF:s styrelse

Under lördagen valdes Ylva Johansson till ordförande för Elitfotboll Dam.

Uppdraget ger henne också en plats i Svenska Fotbollförbundets styrelse.

Under årsmötet i Solna klubbades det formellt att Ylva Johansson tar plats i Svenska Fotbollförbundets styrelse. Hennes nya roll följer på att hon valts till ordförande för Elitfotboll Dam, som representerar klubbar i damallsvenskan och elitettan. Organisationen har ett mandat i SvFF:s styrelse och delar ytterligare ett tillsammans med Svensk Elitfotboll.

Johanssons mandatperiod i SvFF sträcker sig över två år. Den tidigare socialdemokratiska ministern, som även varit EU-kommissionär mellan 2019 och 2024, får därmed en central roll i svensk fotbolls styrning.

62-åringen har redan ett engagemang på klubbnivå, då hon valdes in i styrelsen för Hammarby IF under 2025.



Vid årsmötet stod det också klart att Simon Åström fortsätter som ordförande för Svenska Fotbollförbundet med ett år kvar på sin mandatperiod. Samtidigt valdes ledamöterna Lena Wallgren och Martin Åkerman om. Erika Nilsson, som representerat EFD, lämnar däremot styrelsen.