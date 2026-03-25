Lindelöf om framtiden: ”Absolut mitt sista VM”

Victor Lindelöf har varit en konstant i landslaget sedan 2016.

Nu börjar lagkaptenen se slutet av sin blågula karriär.

– Är jag kvar om fyra år så är det någonting som inte är rätt i svensk fotboll, säger Lindelöf under en pressträff.

Victor Lindelöf tog över lagkaptensbindeln för Sverige efter att Andreas Granqvist avslutade karriären 2021. Den numera 31-åriga försvaren börjar nu reflektera över sin egen framtid i landslaget.

Lindelöf är åtminstone säker på att ett eventuellt VM 2026 kommer bli hans sista världsmästerskap.

– Jag hart inte tagit något beslut. Men gällande VM så är det absolut min sista chans. Är jag kvar i landslaget om fyra år så är det någonting som inte är rätt i svensk fotboll, säger mittbacken under en pressträff inför torsdagens match mot Ukraina.

Vid ett missat VM kommer Blågult behöva ta siktet på EM 2028 i Storbritannien. Om Lindelöf ta sikte på den turneringen återstår att se.

– Jag får se vad som händer och hur kroppen mår. Det är alltid en stor ära att spelas för Sverige. Men jag vet inte än vad jag tänker och vill göra.

Victor Lindelöf har spelat 73 landskamper för Sverige. Han har även vunnit Guldbollen två gånger, 2018 och 2019.