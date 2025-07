Manchester City kan ha avslöjat nyförvärv

Manchester City har gjort ett misstag.

Klubben kan ha avslöjat ett nyförvärv genom klubbens egna shop.

Det handlar om mittfältaren Sydney Lohmann.

Den tyska mittfältsstjärnan Sydney Lohmann spelar till vardags i Bayern München och är nu på plats i Schweiz för att representera Tyskland i EM.

Manchester City har inte värvat Sydney Lohmann ännu, men det finns starka indikationer på att mittfältaren ska flytta till England. Under tisdagskvällen gick det att köpa Lohmann tröja i klubbens egna shop, med nummer 22 och hennes efternamn på ryggen.

Do you have something to tell us, @ManCityWomen? Sydney Lohmann has been listed on the official club shop website. 👀 pic.twitter.com/OI0RuW2E43

— MCWFC Xtra (@MCWFCXtra) July 1, 2025