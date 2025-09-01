Adam Jakobsen har gjort sitt i Sverige, allsvenskan och Brommapojkarna.

Detta då det står klart att han har skrivit på för CD Castellón i spanska andraligan.

– Det här är en av klubbens absolut största försäljningar, säger BP-sportchefen Philip Berglund.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren Adam Jakobsen, 26, har gjort stor succé i Brommapojkarna. Nu är däremot danskens tid i klubben över.

Under måndagskvällen står det klart att Jakobsen har skrivit på för det spanska andraliga-laget CD Castellón.

Detta i vad som, enligt BP själva, är en av de största försäljningarna klubbens historia.

– Det här är en av klubbens absolut största försäljningar. Vi är väldigt glada för Adams skull och den utveckling han haft i BP och det han bidragit med. Vi är helt övertygade om att han kommer att ta nästa nivå på ett bra sätt, säger BP-sportchefen Philip Berglund i ett uttalande.