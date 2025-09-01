Officiellt: Adam Jakobsen flyttar till spanska andraligan
Adam Jakobsen har gjort sitt i Sverige, allsvenskan och Brommapojkarna.
Detta då det står klart att han har skrivit på för CD Castellón i spanska andraligan.
– Det här är en av klubbens absolut största försäljningar, säger BP-sportchefen Philip Berglund.
Anfallaren Adam Jakobsen, 26, har gjort stor succé i Brommapojkarna. Nu är däremot danskens tid i klubben över.
Under måndagskvällen står det klart att Jakobsen har skrivit på för det spanska andraliga-laget CD Castellón.
Detta i vad som, enligt BP själva, är en av de största försäljningarna klubbens historia.
– Det här är en av klubbens absolut största försäljningar. Vi är väldigt glada för Adams skull och den utveckling han haft i BP och det han bidragit med. Vi är helt övertygade om att han kommer att ta nästa nivå på ett bra sätt, säger BP-sportchefen Philip Berglund i ett uttalande.
Adam Jakobsen själv:
– Det har varit ett privilegium att spela för IF Brommapojkarna. Jag vill tacka mina lagkamrater, ledarstaben och supportrarna för att ni fått mig att känna mig hemma. Jag kommer alltid bära BP med mig, och nu ser jag fram emot en ny utmaning i Spanien med CD Castellón, säger han.
Enligt uppgifter från Expressen ska övergången kunna landa på totalt drygt 30 miljoner kronor.
