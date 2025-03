Officiellt: Simon Åström ny ordförande för SVFF

Nu står det klart.

Simon Åström blir ny ordförande för det svenska fotbollsförbundet.

Han blev vald under lördagen.





Fredrik Reinfeldt har gjort sitt som ordförande för svensk fotboll. Under lördagen meddelade Reinfeldt att han kliver åt sidan.



Samtidigt presenterades Simon Åström tar över hans roll och kliver in som ny på posten.



– Kära församling – jag vill rikta ett stort och ödmjukt tack för stödet som visats. Vi fortsätter nu de viktiga valfrågorna och sedan återkommer jag senare, säger Åström på scenen.



I fredags avgick Åström från sin post som ordförande i Svensk Elitfotboll, organisationen som representerar klubbarna i allsvenskan och superettan. Han har även varit VD för Örebro SK tidigare.



42-åringen ersätter nu Fredrik Reinfeldt, som valdes in 2023 men tvingas lämna efter endast en mandatperiod.

Hans föregångare, Karl-Erik Nilsson och Lars-Åke Lagrell, satt betydligt längre.

Reinfeldts ställning inom fotbollsrörelsen försvagades efter upprepade rapporter om bristande arbetsmiljö inom förbundet. Han blev heller aldrig populär bland svenska supportrar, särskilt efter att ha förespråkat VAR.

Fifa-presidenten Gianni Infantino dök upp på länk under årsmötet.



– Jag uppskattar Karl Erik Nilsson arbete, och även Fredrik Reinfeldts. Jag minns 120-års jubileumet i Paris där Sverige var representerade av vice ordförande Simon Åström, och nu kommer du bli den nya ordförande, och jag hoppas du håller med om att du är i säkra händer. Jag önskar dig det bästa, sade Infantino.



Texten uppdateras.