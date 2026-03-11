Oväntad förlust för Kim Hellbergs Middlesbrough

Kim Hellbergs Middlesbrough har varit inne i gott slag de senaste matcherna.

Denna onsdagskväll åkte man dock på en oväntad förlust.

Detta då Charlton Athletic vann med 1–0 på Riverside Stadium.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg och hans Middlesbrough slåss för uppflyttning till Premier League och med två raka segrar var det nog många som förväntade sig att tredje raka skulle inkasseras hemma mot Charlton Athletic denna onsdagskväll.

Så blev dock inte fallet.

Bortalaget tog ledningen genom Conor Coady efter ungefär en timmes spel och Middlesbrough pressade sedan på för en kvittering, men trots flera chanser och stort bollinnehav så ville bollen inte in.

Förlusten var Middlesbroughs blott femte i ligan, på 20 matcher, sedan Hellberg tog över.

Härnäst för Hellberg och ”Boro” väntar ny hemmamatch då Bristol City kommer på besök i helgen.