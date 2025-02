Karlberg pressade Gais – som vann med en man mer

Ikväll ställdes Karlbergs BK mot Gais på Hammarby IP i svenska cupen.

Detta i den andra omgången av vinterns gruppspel.

Efter en mållös första halvlek gjorde Gais två mål i den andra halvleken och vann med en man mer.

Under fredagskvällen ställdes Ettan-laget Karlbergs BK mot allsvenska Gais i svenska cupen.



Matchen ingår i den andra omgången av gruppspelet och hemmalaget kom från en 1-2-förlust mot IFK Norrköping samtidigt som Gais besegrade Örebro med hela 4-1.



***



Efter en tämligen jämn inledning på Hammarby IP – där Gais hade skapat de flesta och mest farliga lägena, var det Karlberg som hade en den första bollen i nät.



Detta efter att Ettan-lagets Ayo Rupia-Ellis dragit till från distans och överlistat Kees Sims i målet. På vägen in i mål bedömde domaren att KB:s offsidestående Mbye stod i vägen för Sims och målet dömdes bort.



En stund senare var Karlbergs Rupia-Ellis nära att frälsa sitt lag ännu en gång när han från ett liknande läge drog till tätt utanför stolpen.



Med en halvtimme spelad ställdes Dudziak i ett fint läge när han, två gånger om, missade från nära håll.



Strax före paus stod Karlbergs Karl Ward för en riktigt ful satsning och fick syna det röda kortet. Således fick Ettan-laget klara sig med tio man i en dryg halvlek.



I halvtid var ställningen fortsatt 0-0.



I inledningen av den andra halvleken tog Gais, fullt rimligt, hand om bollinnehavet och ägde den på Karlbergs planhalva.



Med en dryg halvtimme spelad slog August Wängberg in ett inlägg i boxen som, av Karlbergsspelare, skarvades vidare till Becirovic som enkelt kunde nicka in 1-0 för Gais.



Med 80 minuter på klockan passade Axel Henriksson in bollen till Ibrahim Diabate som kunde stöta in 2-0 från nära håll.



Det blev också matchens slutresultat när Gais tog sin andra raka seger i Svenska Cupen.



***



Startelvor:



Karlbergs BK: Gkoulios; Westerberg; Mbye, Tesfai Negash, Dudziak, Bergendahl Kärki, Muyenga, Persson, Rupia-Ellis, Khan, Ward.



Gais: Sims; Wängberg, Ågren, Frej, De Brienne – Lindberg, Ibrahim, Holmén – Niklasson Petrovic, Becirovic, Amatkarijo