Så startar Östers IF och IFK Norrköping

Östers IF är i stort behov av poäng i den allsvenska bottenstriden.

IFK Norrköping är detsamma – för att rycka från den direkta botten av tabellen.

Matchen på Spiris Arena har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån.

Med 20 allsvenska omgångar avklarade befinner sig nykomlingen Östers IF på en 14:e-plats i tabellen med 18 inspelade poäng.

IFK Norrköping har i sin tur spelat in 22 poäng och är tolva i serien.

Under måndagskvällen ställs de två bottenlagen mot varandra i en viktig match.

Startelvor:

Östers IF: Wallinder; Bergquist, Kricak, Adolfsson, Varmanen – Suhonen, Ask, Söderberg – Ljung, Voelkerling Persson – Uddenäs.

IFK Norrköping: Andersson; Baggesen, Watson, Sögaard, Neffati – Fransson, Traustason, Höög Janson – Sigurgeirsson, Nyman, Moberg Karlsson.