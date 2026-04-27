Steven Gerrard är utan tränaruppdrag.

Nu kopplas engelsmannen ihop med Bristol City i Championship.

Det rapporterar transferjournalisten Pete O’Rourke.

Foto: Alamy

Steven Gerrard har varit utan tränaruppdrag sedan januari 2025 då han fick sparken av Al-Ettifaq i Saudiarabien. Sedan dess har den tidigare Liverpool-stjärnan kopplats ihop med flera tränarjobb men inget har blivit konkret.

Nu rapporterar silly-journalisten Pete O’Rourke att Gerrard är aktuell för ett nytt tränaruppdrag och kan återvända till England. 45-åringen uppges vara en kandidat till Bristol City som huserar i Championship.

Bristols nuvarande tränare Roy Hodgson sitter på ett kontrakt över säsongen. I klubben spelar svenske Noah Eile sedan i februari.

Steven Gerrard har tidigare basat över Aston Villa och Rangers.