Foto: Alamy

Uppgifter: Gerrard aktuell för nytt uppdrag

Nilo Ek
Steven Gerrard är utan tränaruppdrag.
Nu kopplas engelsmannen ihop med Bristol City i Championship.
Det rapporterar transferjournalisten Pete O’Rourke.

Steven Gerrard har varit utan tränaruppdrag sedan januari 2025 då han fick sparken av Al-Ettifaq i Saudiarabien. Sedan dess har den tidigare Liverpool-stjärnan kopplats ihop med flera tränarjobb men inget har blivit konkret.

Nu rapporterar silly-journalisten Pete O’Rourke att Gerrard är aktuell för ett nytt tränaruppdrag och kan återvända till England. 45-åringen uppges vara en kandidat till Bristol City som huserar i Championship.

Bristols nuvarande tränare Roy Hodgson sitter på ett kontrakt över säsongen. I klubben spelar svenske Noah Eile sedan i februari.

Steven Gerrard har tidigare basat över Aston Villa och Rangers.

