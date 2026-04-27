Efter tuffa starten – sämre än under fiaskosäsongen

Gais tog allsvenskan med storm i fjol.

Den här säsongen har det gott desto tyngre.

Laget har tagit färre poäng än under samma period fiaskoåret 2012.

Fredrik Holmbergs Gais har fått en tuff start på årets allsvenska. Makrillarna har skrapat ihop två poäng på sina fem första matcher och placerar sig i dagläget trea från botten i tabellen.

Gais har därmed gjort en sämre säsongsinledning än under sin fiaskosäsong 2012. På sin fem inledande matcher det året lyckades klubben samla på sig sex poäng, vilket skulle visa sig bli hälften av poängskörden för hela säsongen.

När 2012 summerades placerade sig Gais toksist med tolv inspelade poäng och endast en seger. Laget åkte därmed ur allsvenskan och det dröjde till 2024 innan klubben var tillbaka i den högsta serien.

Gais notering från 2012 är den tredje sämsta poängskörden i allsvenskan sedan serien utökades till 16 lag 2008. Sämst notering har Falkenberg som endast samlade på sig tio poäng under 2016.

Gais är dock det enda laget sedan 2008 som endast har vunnit en match under en hel säsong. Klubbens sämsta säsong någonsin i allsvenskan skedde redan 1959, när man lyckades samla på sig blott fem poäng på 22 spelade matcher.

Billingsfors IK är allt jämnt allsvenskan sämst presterande lag genom tiderna. Säsongen 1946/47 tog klubben tre poäng och noll segrar i Sveriges högsta serie.