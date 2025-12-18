Sorgen efter Åge Hareides bortgång: ”Det gör ont”

Efter beskedet om Åge Hareides bortgång hyllas den norske tränarprofilen av flera röster inom fotbollen.

Bland andra beskriver förbundskaptenen Ståle Solbakken honom som en av landets allra största.

Åge Hareides bortgång har väckt starka reaktioner inom fotbollsvärlden. Norges förbundskapten Ståle Solbakken lyfter fram Hareide som en av de verkligt stora gestalterna i norsk fotbollshistoria – både på och utanför planen.

– Åge var en av norsk fotbolls största, både som spelare och tränare. För mig personligen betydde de samtal vi hade, när jag var tränare i FC Köpenhamn och han var förbundskapten för Danmark, väldigt mycket. Han var också ett stort stöd för mig under en tuff period i EM-kvalet. Det är väldigt sorgligt att Åge har gått bort. Våra varmaste tankar går till hans närmaste familj, säger Solbakken till VG.



Till Expressen berättar Marcus Rosenberg, som spelade under Åge i MFF, hur viktig han var för Malmö FF.



– Jag tror aldrig att Malmö hade varit där de är i dag om det inte vore för honom. Han inbringade en tro som blev riktigt verklig. Innan hade man kanske snackat om det men nu blev det på riktigt. Alla hans ord inför de här matcherna fick oss att tro på det. Han hade talets förmåga men också pondus. Den blandningen är unik. Oftast har man det ena men inte det andra. Han var unik på många sätt, säger han till expressen och avslutar med:

– Det är otroligt sorgligt och det gick också otroligt snabbt.



Till Fotbollskanalen säger Anton Tinnerholm, som hade Hareide som tränare i MFF 2014-2015 hur han tagit beskedet.

– Det gör ont, det är sorgligt. Jag är tagen. Det här tog hårt på mig, säger Tinnerholm till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Jag skrev till honom när han blev sjuk. Jag fick några emojis till svar. Jag vet inte hur sjuk han var. Jag lider med hans anhöriga.