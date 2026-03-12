Swedberg med vacker assist – Celta Vigo leder i paus
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Williot Swedberg fortsätter att vara Celta Vigos poängmaskin i Europa.
Under första halvleken mot Lyon stod svensken för en assist.
Spanjorerna leder matchen med 1–0.
Williot Swedberg har gjort fem poäng för sitt Celta Vigo under Europa League-säsongen. Mot Lyon kom den sjätte.
I den 25:e matchminuten kom svensken loss på vänsterkanten och serverade legat bollen till Javi Rueda som kunde styra in ledningsmålet för Celta. 1–0-resultatet stod sig halvleken ut.
Williot Swedberg har därmed gjort sex poäng (fyra mål och två assist) på lika många starter i årets Europa League.
Den här artikeln handlar om: