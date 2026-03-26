Officiellt: IFK Norrköping värvar Victor Romanus

IFK Norrköping har gjort klart med ett nyförvärv – en dryg vecka innan premiären av superettan.

Med en dryg vecka kvar till premiären av superettan, där IFK Norrköping tar emot IFK Värnamo, presenterar ”Peking” ett nyförvärv.

Detta i form av den nigerianska ytterbacken Victor Romanus, som har tränat med klubben sedan februari.

Nu har alltså 19-åringen belönats med ett kontrakt – som sträcker sig fram till sommaren.

– Victor har varit i vår verksamhet sedan en tid tillbaka och vi är nöjda över att ha funnit en lösning som gör att vi i numerär ligger bra till på positionen samt ger oss möjligheter för att utvärdera en längre framtid tillsammans, säger sportchef Henrik Jurelius till klubben.

Romanus själv menar att han trivs som fisken i vattnet i Östergötland.

– Det är en stor möjlighet för mig att vara här och laget har visat mig väldigt mycket kärlek. Jag känner mig hemma här, säger han i ett uttalande.