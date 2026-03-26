Klart: VSK lånar ut mittback till superettan-nykomling

Västerås SK kommer inte att ha tillgång till Liiban Abadid under våren.

Detta då man har valt att låna ut honom till Nordic United i superettan.

Den norska mittbacken Liiban Abadid har betat av spel i klubbar som FC Trollhättan, Brommapojkarna, finska AC Oulu, Västerås SK och Utsiktens BK.

Nu kan han snart addera ännu en klubb på sitt cv.

Under torsdagen meddelar VSK att man har valt att låna ut 23-åringen till superettan-nykomlingen Nordic United fram till den 31 juli.

Under sin tid i Västerås SK står Abadid noterad för spel i tolv matcher. Hans avtal med den allsvenska klubben sträcker sig fram till slutet av 2028.