Guldhjältens playoff-krydda: ”Enorm stolthet”

Elliot Stroud, Noel Törnqvist och Herman Johansson.

De är alla nuvarande eller före detta lagkamrater till Tom Pettersson – som också har tagits ut i Sveriges playoff-trupp.

– Det är tre kanongubbar som man vet hur mycket de har kämpat i sina karriärer, säger 35-åringen till FotbollDirekt.

Under onsdagen förra veckan tog förbundskapten Graham Potter ut den landslagstrupp som kommer att spela playoff-semifinal mot Ukraina på torsdag.

I den truppen fanns en nuvarande Mjällby AIF-spelare i form av Elliot Stroud och två som var med under fjolårets guldsäsong – Noel Törnqvist och Herman Johansson.

Gemensamt för alla spelare är att de är eller har varit lagkamrat med Blekinge-klubbens mittback Tom Pettersson – som känner en ”enorm stolthet” över att se sina vänner i den blågula tröjan.

– Herman och Noel är ju också kallade för det de gjorde i Mjällby-tröjan. Man blir ju skitstolt, verkligen. När det svenska landslaget spelar blir man ju supporter och nervös. Man vill ju bara uppleva den VM-bubblan när Sverige var med. Det betyder redan skitmycket att kolla på det svenska landslaget oavsett vad det är för matcher och nu känns det som att man har tre egna gubbar på insidan, säger Pettersson och fortsätter: