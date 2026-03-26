Relationen till landslaget i dag: ”Då skulle jag ljuga”

I mars 2022 meddelade Sebastian Holmén att han slutar i landslaget, blott 29 år gammal.

Elfsborgs mittbacksgeneral ångrar inte beslutet en sekund och säger samtidigt att intresset för att följa Blågult hemifrån har svalnat.

– Jag sitter inte bänkad framför varje landskamp, då skulle jag ljuga, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han debuterade i A-landslaget under januariturnén 2015, ett halvår innan han var en del av den svenska U21-truppen som sensationellt vann EM-guld i Tjeckien.

Därefter var Sebastian Holmén ut och in i Janne Anderssons landslag under flera år, bland annat ingick han i samlingarna under Nations League 2020.

Men i mars 2022 meddelade Andersson att Holmén tackat nej till vidare landslagsspel. Då hade mittbacken inte hunnit fylla 30 år.

Inför landslagets viktigaste landskamp på år och dar med VM-playoffet mot Ukraina förklarar Elfsborgs lagkapten att han aldrig ångrat valet att sluta i Blågult.

– Nej, jag har inte ångrat det en sekund. Jag var med under ganska många år utan att spela. Jag var iväg och satt på bänken eller läktaren. Därefter blev jag tvåbarnsfar och kände inte längre att det var värt att lägga två veckor per samling på att sitta på bänken i någon landskamp, säger Holmén till FD och fortsätter:

– Jag har fått göra landskamper (sex totalt i A-landslaget) och det är jag jättestolt över, men jag kände att familjen betyder mer än min karriär.

Överglänstes av storebror Samuel Holmén i landslaget

Sebastian Holméns storebror Samuel Holmén gjorde desto fler A-landskamper, 32 till antalet (och två mål) mellan 2006 och 2013. Känslan är dock att bröderna aldrig fick så mycket uträttat i Blågult som de hade hoppats på förhand.

– Samuel fick uppelva lite mer än vad jag fick i landslaget, inte minst fick han göra ett mästerskap (EM 2012). Men ja, man drömde om ännu mer, säger Sebastian Holmén och fortsätter:

– Men samtidigt var drömmen att få representera Sverige, och det fick vi också göra. Att två bröder lyckats med det är rätt otroligt.

Har du en bra relation till landslaget i dag eller har den tonats ner?

– Den har tonats ner. Självklart följer jag och håller koll på hur det går, men jag sitter inte bänkad framför varje landskamp, då skulle jag ljuga.

Men det är inte Erik Berg-nivå som efter att ha slutat i landslaget efter EM 2016 åkte skateboard medan Sverige spelade VM-gruppspel två år efter sin egen landslagsexit?

– Skulle Sverige gå till VM kommer jag garanterat kolla.

Så ingen Holmén i skateboard-rampen mitt i en Sverige-match?

– Nej, av flera olika skäl, avslutar 33-åringen och skrattar.