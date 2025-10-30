Umeå IK i ny ekonomisk kris – måste samla in 700 000

Umeå IK kämpar återigen för sin överlevnad.

Klubben måste samla in 700 000 kronor för att undvika konkurs – bara ett år efter den förra ekonomiska krisen.

– Det är ett rackarns slit varje dag, säger ordförande Lena Sandlin till SVT Sport.



Förra året räddades Umeå IK i sista stund när klubben lyckades samla in de 300 000 kronor som krävdes för att klara löneutbetalningarna.

Nu står man inför ett ännu större ekonomiskt underskott.



– Vi lyckades få in 300 000 kronor inför lönerna, men totalt måste drygt 700 000 in för att vi ska klara verksamheten, säger Sandlin till SVT Sport.



Klubben påpekar att ekonomiska svårigheter är vanliga i damfotbollen, där majoriteten av lagen går med underskott.

Umeå IK ligger för närvarande på kvalplats till damallsvenskan, men fokus ligger nu på att trygga ekonomin inför resten av säsongen. Oavsett om laget spelar i elitettan eller damallsvenskan nästa år krävs ett större arbete för att säkra fler intäkter.

Under storhetstiden i början av 2000-talet vann klubben sju SM-guld och fyra cupmästerskap.