Uppgifter: Andy Carroll riskerar fängelsestraff

Den tidigare engelske landslagsanfallaren Andy Carroll står inför rätta efter att ha gripits i våras.

Enligt brittiska medier riskerar han ett flerårigt fängelsestraff.

Foto: Bildbyrån



När Andy Carroll lämnade franska Bordeaux för spel i den engelska lägre divisionen med Dagenham & Redbridge greps han i april på Stansteds flygplats i London, inför förbipasserande resenärer.

Vid tillfället rapporterade flera brittiska medier om gripandet, men utan att namnge den då 36-årige fotbollsspelaren. Nu uppger The Sun att Carroll har åtalats och kommer att ställas inför domstol på tisdag.

Enligt uppgifterna gäller åtalet ett brott mot ett besöks- eller kontaktförbud i mars. Några detaljer kring händelsen har inte offentliggjorts, men straffskalan uppges vara upp till fem års fängelse.



Carroll har tidigare spelat för bland annat Liverpool, West Ham och Newcastle samt gjort nio landskamper för England.